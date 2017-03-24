«Погоны не спасут!»
- 24.03.2017, 8:28
Диктатура рухнет и все, кто служит этому режиму, окажутся под ее руинами.
В ночь с 22 на 23 марта в центре Минска появились граффити «Погоны не спасут».
«Приближается 25 марта — день, когда вся страна объединится против зарвавшейся верхушки власти. Против нищеты, беззакония и ментовского беспредела.
На наших с вами глазах народ встает с колен и больше не желает существовать в униженном положении. И нас не остановят никакие преграды! Диктатура рухнет и все, кто служит этому режиму, окажутся под ее руинами.
Мы видим, как власть бьется в истерике и на ходу сочиняет сказки...
Но тщетны ее усилия — агонизирующий больной никак не может допустить мысль, что люди восстают «снизу» не на западные деньги… А потому, что доведены до крайней степени отчаяния, когда страх отступает — ведь хуже уже не будет, а ложь и унижения с экранов лишь добавляет ярости и злости», - написали в соцсетях авторы граффити.
Активисты уверены, что власть не остановит революцию, «потому что ее делает народ».
«Народ, который доказал свою способность к самоорганизации – именно это и не желает признать власть, потому что больше всего этого боится.
В стране происходят социальные перемены, и ты можешь стать их активным участником! Разрушай диктатуру! Созидай будущее!
Встретимся на улицах города!», - призывают активисты.