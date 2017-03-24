Пять путешественников, изменивших мир 24.03.2017, 20:12

Фото: www.yachtrus.com

В каждой эпохе существовали люди, которые не ограничивались данными им представлениями о мире.

«Вокруг света» вспоминает самых известных первооткрывателей, изменивших историю развития человечества.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888 гг.)

Родился будущий этнограф и путешественник в Петербурге. За участие в студенческом движении его быстро исключили из университета, поэтому учебу он закончил уже в Германии. Именно оттуда Миклухо-Маклай отправился в свое первое путешествие – на Канарские острова, затем на Мадейру, в Марокко и берег Красного моря. Целью поездки изначально было исследование флоры и фауны, но вернулся он оттуда этнографом, потому что больший интерес для ученого представляли люди. Путешественник занялся исследованием коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии и островов Тихого океана. Несколько лет он жил на северо-западном побережье Новой Гвинеи, посетил острова Океании. Изучая население этих земель, ученый пришел к выводу о видовом единстве и родстве разных рас. Последние годы жизни Миклухо-Маклая прошли в Индонезии и Австралии. Скончался исследователь в больнице Петербурга, к 42 годам экспедиции полностью «износили» его организм. Императорскому русскому географическому обществу были переданы 16 записных книжек ученого, шесть тетрадей, карты, планы, собственные рисунки, дневники разных лет и т. д.

Фото: www.aif.ru

Христофор Колумб (1451-1506 гг.)

Мореплавателем Колумб стал с подачи своего тестя, владевшего островом в Португалии. Изучая географию, Колумб решил, что добраться до Индии можно по Атлантическому океану. В то время Турция перекрыла путь на Восток, а Европе нужна была дорога в этот край специй. Спонсировать Колумба согласилась Испания. И в 1492 году три корабля («Санта Мария», «Пинта» и «Нинья») отправились в плаванье. Сначала они вяли курс на Канарские острова, а затем на запад. Экипаж несколько раз требовал вернуться на родину, но Колумб настаивал на продолжении экспедиции. В итоге они приплыли к острову Сан-Сальвадор (Гуанахани), затем открыли нынешние Кубу и Гаити. Но Колумб был уверен, что они находятся на побережье, омываемом Индийским океаном. В Испанию он прибыл с триумфом и в следующее путешествие отправился уже в составе 14 каравелл и трех торговых судов. Колумб преследовал совершенно корыстные цели – обеспечить себя и свою семью. Поэтому коренное население бунтовало. Даже сами колонизаторы писали жалобы в Испанию на путешественника и его брата. Но свое великое дело Колумб сделал: открыл для Европы архипелаг Больших Антильских островов, устье реки Ориноко, Центральную Америку. Правда, до конца своих дней он был уверен, что все эти земли находятся рядом с Индией. Умер мореплаватель в нищете, а его останки несколько раз подвергались перезахоронению.

Фото: www.viewmap.org

Васко да Гама (1460-1524 гг.)

Путешественник первым проплыл из Португалии на Восток. Вырос Васко да Гама в благородной португальской семье и в экспедицию попал вместо отца, который скоропостижно умер. Из порта суда вышли в 1497 году. Мореплаватель обогнул мыс Доброй Надежды и поплыл в Индию. Матросы гибли от цинги и в стычках с мусульманскими торговцами, которые видели в путешественнике конкурента. Спустя два года Васко да Гама привез домой корабли специй, которые в то время были одним из самых дорогих товаров. Во вторую экспедицию были отправлены уже военные суда, чтобы защититься от недоброжелателей. Мореплаватель стал представителем королевской семьи в Индии. В 1954 году он умер от тяжелой болезни.

Фото: www.errattonim.ru

Фернан Магеллан (1480-1521 гг.)

Родился Магеллан на севере Португалии. Впервые вышел в море с флотом адмирала Франциско Алмеда. Прежде чем самостоятельно отправиться на поиск новых путей на Малайский архипелаг в Индонезии, участвовал в нескольких экспедициях. Испания спонсировала путешествие через Атлантический океан. Пять кораблей приплыли в Южную Америку в 1519 году. В 1520-м был все-таки найден пролив в Тихий океан, позже его назвали Магеллановым. Спустя год мореплаватель прибыл к Молуккским островам. Но на Филиппинских островах он был втянут в войну местных вождей и убит. Из пяти кораблей на родину вернулся лишь один, а из 200 человек экипажа – 18.

Фото: www.mapstor.com

Джеймс Кук (1728-1779 гг.)

Родившись в семье обычного английского батрака, Кук прошел путь от юнги до командира экспедиции. Первое плавание началось в 1767 году на судне «Индевор». Официальной версией было наблюдение прохождения Венеры через диск Солнца. Но на самом деле Англия искала новые земли. Еще одной целью было исследование восточного побережья Австралии. В ходе экспедиции было доказано, что Новая Зеландия является двумя отдельными островами, а не частью неизвестного материка. Кук также составил карту восточного побережья Австралии, открыл пролив между Австралией и Новой Гвинеей. Во время второй экспедиции (1772-1775 гг.) на карту были нанесены Новая Каледония, Южная Георгия, Остров Пасхи, Маркизские острова, Остров Дружбы. Корабль Кука пересек Южный полярный круг. Третье плаванье продолжалось четыре года.