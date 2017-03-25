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Украинцы продолжат въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

  • 25.03.2017, 15:05
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Анонсированные изменения в правилах въезда в страну пока не вступили в силу.

В госпогранкомитете Беларуси сообщили, что украинцы смогут въезжать в страну по внутреннему паспорту и после 1 апреля

Переход на использование исключительно заграничных паспортов при поездках граждан Украины в Беларусь пока только в планах, сказали корреспонденту издания «ГОРДОН» в госпогранкомитете Беларуси.

В ведомстве отметили, что переход на использование исключительно заграничных паспортов при поездках граждан Украины в Беларусь пока только в планах. В госпогранкомитете не уточнили, когда именно эта договоренность вступит в силу.

4 апреля 2016 года в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Беларусь ужесточит украинцам правила въезда из-за недостаточной степени защиты украинских внутренних паспортов. Отмечалось, что украинцы будут въезжать в Беларусь с помощью загранпаспортов в международных пунктах пропуска железнодорожного и автомобильного транспорта с 1 апреля 2017 года, а в местных пунктах пропуска через госграницу – с 1 января 2018 года.


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