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Белорусы Киева отпраздновали День Воли

  • 26.03.2017, 12:37
Архивное фото

В Музее имени Ивана Гончара прошел литературно-музыкальный вечер.

По случаю Дня Воли Киевский разговорный клуб белорусского языка организовал в Музее имени Ивана Гончара (Киево-Печерская Лавра) литературно-музыкальный вечер, передает «Радыё Свабода».

Участники читали стихи белорусских поэтов Винсента Дунина-Марцинкевича, Франтишка Богушевича, Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа и других. Народный хор «Гомiн» имени Ященко исполнял белорусские патриотические и лирические песни.

Вечер продолжался более трех часов, в нем приняли участие более ста человек, в том числе и белорусский доброволец, бывший узник Площади-2010 Василий Парфенков. Автор идеи и режиссером и торжества был Вадим Васютинский.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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