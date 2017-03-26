Фотофакт: Отважная белоруска спокойно идет в автозак 47 26.03.2017, 21:56

ФОТО: FACEBOOK.COM

Интернет-пользователи восхищаются девушкой, которая с достоинством и спокойствием идет в автозак.

26 марта во время акции на Октябрьской площади в Минске были задержаны несколько десятков человек. Среди них — вот эта девушка.

«Большинство людей просто брезговали что-то объяснять или доказывать, и тем более просить. Только посмотрите, с каким достоинством и спокойствием это дитя идет в автозак», — написала в «Фейсбуке» журналистка Светлана Калинкина.