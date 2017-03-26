Отец Александр Дедюхин: Диктатор хорошим не бывает 26.03.2017, 22:55

Александр Дедюхин

Фото: facebook.com

УПЦ Киевского Патриархата молится за белорусов.

Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата начала молитвенно поддерживать своих христианских братьев в Беларуси практически сразу после сообщений о массовых задержаниях и избиении мирных демонстрантов на улицах Минска, сообщает krynica.info.

Так, одним из первых благословил молитву за задержанных и избитых в Минске митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний: «Не только благословлю, а и призываю духовенство и мирян молиться за тех, кто сегодня на улицах белорусских городов борется за Богом данное право свободно жить на своей земле, страдает за Правду Христову».

Позже, после окончания уставных богослужений митрополит разместил на своей странице в Facebook ужасные фото с задержаний в Минске и призыв к молитве за жертв. А о. Александр Дедюхин из Полтавы, призывая к молитве, написал: «Диктатор хорошим не бывает. Диктатор всегда превращается в Ирода. Спаси Господь всех репрессированных и укрепи их в борьбе!»

Вообще, в той или иной форме, к молитвенной поддержке белорусов присоединились сотни священников Киевского Патриархата, которые активно высказывались об этом в социальных сетях и распространяли материалы независимых белорусских СМИ. Можно смело утверждать, что за Беларусь молилась все Украинское Православие: от Чернигова и Сум до Черновцов и Волыни.