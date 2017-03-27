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Омоновец: «Логвинец бился головой об автомобиль»

  • 27.03.2017, 17:51
Алесь Логвинец
Фото: «Радыё Свабода»

Суд Московского района приговорил политика Алеся Логвинца к 10 суткам административного ареста.

Приговор вынес судья Виктор Казак. После объявления приговора в суде скандировали «Позор!».

Логвинец был насильно задержан возле своего дома 23 марта, вместе с ним задержали его сына, но позже отпустили. Сутки начинают исчисляться с 23 марта - Логвинец должен выйти на свободу 2 апреля, сообщает «Радыё Свабода».

На суде над политиком свидетель-омоновец Александр Ковальчук заявил, что Логвинец сам себе нанес телесные повреждения.

«Логвинец бился головой о сиденье автомобиля. Мы надели ему наручники. Телесные повреждения Логвинец нанес себе сам, бившись головой об автомобиль», - заявил Ковальчук.

Его показания подтвердил старший лейтенант ОМОНа Александр Цюнис, который также выступал свидетелем. Логвинец встал, чтобы посмотреть в глаза Ковальчуку, назвал того лжецом. Он заявил об избиении и похищении.

Логвинца пытались судить за «мелкое хулиганство» в день задержания, 23 марта. Но из суда ему вызвали «скорую помощь» и отвезли в больницу. Со слов сына, у Алеся Логвинца сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа. В больнице его охраняли «люди в штатском».

***

После массовых задержаний на акциях 25 марта и 26 марта в Беларуси ожидают судов в понедельник около сотни человек, по данным Белорусского Хельсинкского комитета. Приблизительно столько же - по списку «Весны». Всего за два дня задержано было около тысячи человек. Ко Дню Воли суды над «нетунеядцами» шли две недели.


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