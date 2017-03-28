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Отважная белоруска с Площади: Я шла спокойно, так как ничего плохого не сделала

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  • 28.03.2017, 11:13
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Фото: AP/Сергей Гриц

Журналисты нашли отважную девушку, которая спокойно шла в автозак.

В воскресенье, 26 марта, во время акции на Октябрьской площади Минска была задержана девушка. Ее снимок, сделанный фотографом AP Сергеем Грицем, облетел интернет. Людей поразило насколько спокойно и с внутренним достоинством она шла в автозак, пишет nn.by.

После ничего не было известно о ее судьбе: оставили на Окрестина, или отпустили. Журналисты нашла эту девушку. Ее зовут Елена (фамилию попросила не называть), ей 19 лет, учится в одном из творческих вузов столицы.

«Задержали без применения физической силы, везли в одиночках. Вечером отпустили. Шла я спокойно потому что знала, ничего плохого не совершила против людей или страны», - сказала Елена.

Напомним, что 25 марта в Минске власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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