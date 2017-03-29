Шведский правозащитник: Нужны максимально жесткие санкции против Лукашенко 36 29.03.2017, 7:40

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Необходимо прекратить любое финансирование режима в Беларуси.

Об этом в интервью Charter97.org заявил глава шведской правозащитной организации Östgruppen Мартин Уггла.

- Как вы оцениваете реакцию белорусских властей на мирные демонстрации граждан 25 и 26 марта?

- То, что сделали белорусские власти 25 и 26 марта – это очень печально. Но нельзя сказать, что это было неожиданным.

Мы все время напоминали европейским политикам: в любой момент режим Лукашенко вернуться к практике жестких репрессий. И это мы сейчас, к сожалению, наблюдаем.

- Какой должна быть реакция Евросоюза на события 25-26 марта в Беларуси?

- Определенно, сейчас должна быть максимально быстрая и максимально жесткая реакция со стороны демократических стран.

Пока были только отдельные заявления глав дипломатии и парламентариев некоторых государств. Этого абсолютно недостаточно. Необходимо действовать более конкретно и решительно.

Нужны конкретные шаги, которые позволили бы изменить ситуацию в Беларуси и могли повлиять на режим Лукашенко. Это надо было сделать уже давно. Но, надеюсь, хотя бы сейчас европейские лидеры поймут, что приоритетом должна стать свободная Беларусь без Лукашенко.

- В парламенте Швеции как раз вчера обсуждался вопрос о возвращении санкций против Лукашенко…

- Я думаю, что надо как можно скорее вернуть те санкции, которые были после «выборов» 2010 года, и добавить к ним еще более жесткие меры. Необходимо продумать, какие конкретно шаги со стороны демократических стан могли бы наиболее эффективно подействовать на режим в Беларуси.

Хочу подчеркнуть: санкции – это не единственное, что может изменить ситуацию, но это очень важная часть политики по отношению к Лукашенко. Во-первых, они имеют безусловный моральный аспект: сразу становится понятным, кто есть кто в вопросе соблюдения прав человека. Во-вторых, практика показала, что санкции имеют и непосредственный эффект воздействия на режим Лукашенко. Я уверен, что освобождение политзаключенных в августе 2015 года было результатом уже имевшихся санкций и страха перед наложением новых, еще более жестких.

Санкции против Лукашенко необходимо ввести как можно скорее. Но кроме санкций надо предпринять еще и другие, очень болезненные для него шаги: европейским странам необходимо прекратить всякое сотрудничество с режимом в Беларуси. Мы видели в последние годы, как участились контакты со стороны некоторых стран с белорусским властями. Эти контакты не привели ни к каким позитивным результатам. Лукашенко заинтересован только в том, чтобы получить деньги от европейцев, но при этом не проводить никаких реформ, не развивать страну и не допускать никакой демократии в Беларуси.

Потому что, как только демократия придет в Беларусь – он вынужден будет уйти.

Европейские страны должны прекратить любое финансирование режима Лукашенко. Это было бы самой лучшей первой реакцией на новые репрессии: остановка всех возможных программ по сотрудничеству с белорусской властью.

Кроме того, европейские страны должны дать понять, что они не хотят выстраивать отношения с режимом Лукашенко, потому что он криминальный и нелегитимный.

- После репрессий 2010 года Еврососюз оказал значительную помощь гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси. Какие действия должны быть предприняты сейчас?

- Конечно, в первую очередь надо поддержать демократические силы в вашей стране. Это должна быть и политическая, и финансовая поддержка.

Оказать поддержку надо и независимым белорусским СМИ. Сейчас их деятельность – это очень важная сфера. Мы видим, что на информационном фронте сейчас разворачивается едва ли не самая важная борьба.

Не случайно, что во время последних акций протеста белорусские власти очень брутально обходились с независимыми журналистами. Это недопустимо.

Независимые журналисты должны получить поддержку Евросоюза. Такая ситуация, как сложилась с «Белсатом», когда возник вопрос о продолжении финансирования, не должна повториться. Независимые СМИ играют слишком важную роль в борьбе за свободную и демократическую Беларусь.