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Зарплату белорусов решили засекретить

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  • 30.03.2017, 8:08
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Белстат скрывает оперативные цифры медианной зарплаты.

С 2017 года данные о медианной зарплате в стране будут публиковаться только в специальном сборнике «Работа и заработная плата», который выходит раз в два года — в этом году его не будет.

Об этом стало известно nn.by.

«Да, на сайте данные о медианной зарплате вывешиваться не будут, отменен такой пресс-релиз. Решение принято руководством. Почему? Наверное, востребованность такой информации невелика, поэтому ее убрали», — объяснили журналистам в пресс-службе Белстата.

Теперь доступ к оперативной информации будут иметь лишь некоторые государственные службы.

Медианное значение считается наиболее точным отражением ситуации с зарплатами в стране. Медианная зарплата имеет такое значение, что 50% людей получают больше названной суммы, а 50% — меньше.


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