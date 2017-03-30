Фотофакт: Ноу-хау от пинских коммунальников 12 30.03.2017, 11:16

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Проблему проще «зацементировать», чем ее решать.

В редакцию Медиа-Полесья пришло письмо взволнованного пинчанина, в котором читатель фотографиями подтвердил, что пинским коммунальникам проблему проще зацементировать (в прямом смысле), чем взяться за её решение, пишет media-polesye.by.

«Месяц назад попросили начальника ЖЭС №3 г.Пинска отремонтировать решётку для вытирания ног на крыльце при входе в подъезд №5 д.118 по ул. Брестской г.Пинска -, сообщает читатель. - Сегодня, 29 марта, 2017 года в 11.00 подъезду приехали на телеге два специалиста и, вместо ремонта, забетонировали то место, где должна быть решётка. Это просто УЖАС!

Помогите восстановить справедливость, вернуть решётку для вытирания ног на место, отремонтировать крыльцо. В подъезде живут одни пенсионеры».

Далее идут фотографии результатов работы сотрудников ЖЭСа.

Так выглядит вход в подъезд дома №118 по улице Брестской. Решётка, которую просили отремонтировать жильцы

Специалисты «пришли на помощь». Проблема зацементирована

Читатель также прислал фотографии, датированные 2014 годом, на которых видно, как работают пинские коммунальники, заделывая ямы в асфальте.

Выходит, годы идут, а технологии коммунальников не меняются.