Александр Невзоров: Лукашенко в результате оказался дураком 33 30.03.2017, 11:48

6,797

Александр Невзоров

Его «картофелейшество» показало свое истинное лицо.

В передаче на «Эхо Москвы», говоря о российских антикоррупционных протестах 26 марта, Невзоров коснулся и темы протестов, прошедших 25 марта в Минске. Вернее, неадекватной реакции на них белорусских властей:

«Да, мы увидели, что пока первая реакция власти, возможно, от растерянности, была примитивной. Но дело-то не в реакции власти, это легко было предсказать. Посмотрите каким дураком оказался Лукашенко в результате. Вроде он был таким, его картофелейшество, да? Таким милым, таким белорусским, таким… вроде склонным к вменяемости, а в решительный тяжелый момент – ну все, ну опять пошли ОМОНы, пошли дубинки.

Понятно, что эти ОМОНы буду подставлены и прокляты, понятно, что со временем от них отрекутся, и все для них персонально будет очень плохо, но от растерянности, от неумения вести себя в какой-то ситуации опять все пошло так, как надо: вот так, как надо им, но так, как не надо истории».