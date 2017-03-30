Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 14% годовых

Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 14% годовых2
- 30.03.2017, 11:54
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Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 апреля снижается с 15% до 14% годовых
Снижаются ставка рефинансирования - с 15% до 14% годовых - и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 18% до 17% годовых, сообщили БелТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Кроме того, снижены ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности - с 10% до 9% годовых.
Решение о дальнейшем снижении ставок принято правлением Национального банка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года.
Напомним, 15 марта национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования на один процент - с 16% до 15% годовых.