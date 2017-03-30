The Guardian: Дмитрий Медведев — мальчик для битья 3 30.03.2017, 12:13

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Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Путинская система не способна на реформирование и либерализацию.

"Уличные протесты, прокатившиеся по российским городам, были примечательны не только своим необычным размахом, но и своей основной мишенью, которой стал Дмитрий Медведев", - сообщает Шон Уокер в The Guardian (перевод - inopressa.ru).

"Многие оппозиционеры долгое время считали Медведева, четыре года пробывшего президентом с 2008 по 2012 год, относительно приличным членом ближнего круга Путина. Однако его траектория за последний десяток лет отражает эволюцию и, в конечном итоге, крушение надежд на то, что система Владимира Путина может постепенно реформироваться изнутри и превратиться во что-то более либеральное", - говорится в статье.

"Коротко говоря, он казался приличным, прогрессивным человеком, симпатизировавшим надеждам растущего российского среднего класса, - указывает автор. - Хотя было очевидно, что у Путина, отошедшего в сторону, чтобы стать премьер-министром, больше власти, была реальная надежда, что со временем Медведев сможет дорасти до подлинной политической силы. (...) Но осенью 2011 года Путин объявил, что снова поселится в Кремле, и Медведев опять стал премьер-министром".

"После аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины в 2014 году западные санкции и падение цен на нефть привели к существенному осложнению жизни многих россиян. И если Путину досталось одобрение за новообретенную настойчивость России на мировой арене, Медведев принял на себя недовольство плачевной экономической ситуацией внутри страны", - говорится в статье.

Журналист напоминает о неловких высказываниях Медведева и отмечает, что они "выглядят еще отвратительнее в свете обвинений в фильме Навального". "Если хотя бы некоторые из них - правда, получается, что Медведев создал огромную империю из недвижимости и активов, хотя и владеет ею через друзей и подставные трасты", - говорится в статье.

"Как ни парадоксально, его должность, вероятно, закрепится за ним из-за этой волны протестов. Слухи о том, что его дни как премьер-министра сочтены, ходят годами, и полгода назад возобновились разговоры, что Путин может его устранить. Но Кремль не захочет выглядеть подчиняющимся повестке Навального", - прогнозирует журналист.

"Путин полностью доверяет Медведеву, он на 100% проверенный продукт. И сейчас еще меньше вероятности, что Путин его уволит, его позиция тверда как никогда", - сказал один из источников, близких к Кремлю.