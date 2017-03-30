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Дуда - душа белорусского народа

  • 30.03.2017, 13:05

В Минcке пройдет «Дударскi фэст— 2017».

  

«Дуда - это душа нашего народа. Это голос самой нашей земли. Это бешеный дыхание всех пиршеств и кабацких вечеринок. Визгом старых танцев и проникновенное звучание обрядовых песен. Голос захоронений и прощание с погибшими друзьями»- говорят организаторы «Дударскага фэсту — 2017», пишет novychas.by.

- Добро пожаловать, посетите этот праздник, который бывает раз в два года. Обещаю и пищу для ума, - призывает один из организаторов - Дмитрий Сосновский.

Фестиваль пройдет 8 апреля в столичном клубе Re: public (Притыцкого 62), начало в 17:30.

Среди участников фестиваля такие группы как Стары Ольса, Pawa, HardWood, Trollwald, Sakramant, LityTaler, PiobROCK.


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