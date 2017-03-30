Актрису Яну Русакевич выписывают из больницы 1 30.03.2017, 13:40

Яна Русакевич

У актрисы «Свободного театра», пострадавшей на Дне Воли, было сильное сотрясение мозга.

Актриса «Свободного театра» Яна Русакевич, получившая травму головы во время Дня Воли, уже завтра может выйти из больницы. Подозрение на трещину в черепе не подтвердились. Врачи советуют Яне как минимум неделю избегать физических нагрузок и находиться в покое.

«Я уже нормально разговариваю, правда, мне кажется, что немного по синусоиду хожу, потому что на лекарствах, немного приторможена, но уже лучше. Операции не будет. Сейчас готовят документы и завтра после двух можно уже выпускать. Меня отвезут домой, но как минимум неделю мне нельзя напрягаться. Было сильное сотрясение мозга», - рассказала она «Еврорадио».

Актриса также говорит, что ей продолжает интересоваться милиция. «Мой врач рассказал, что вчера приходил милиционер, смотрел мою историю болезни. Но ко мне не зашел», - рассказывает Яна Русакевич. И добавляет, что это был не тот сотрудник милиции, который ранее приходил к ней и брал показания о причинах получения травмы.

Актриса отмечает, что не будет настаивать на возбуждении уголовного дела об избиении: «Справедливость не в суде ... Наказание наступит чуть позже, потому что сверху кто-то все видит».

Напомним, Яна Русакевич получила травму головы во время разгона Дня Воли. Актриса смогла самостоятельно уйти с акции, но потеряла сознание в такси по дороге домой. На следующий день «скорая» отвезла Яну в больницу, врачи подозревали, что у девушки трещина черепа.