Любитель «Бентли» Захаров жалуется на финансирование 8 30.03.2017, 14:59

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник хоккейной «Юности» рассказал, почему у них не все клеится в финальной серии с «Неманом».

«Юность» не может совладать в финальной серии с «Неманом». Три матча из трех остались за Гродно. Михаил Михайлович Захаров пытается найти причины, почему его команда проигрывает, и нашел уже не одну и не две. Вот на что уже жаловался главный тренер «юннатов» в этом финале, пишет «Трибуна».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org Михаил Захаров также известен не только своими хоккейными достижениями, но и любовью к роскошным автомобилям.