закрыть
30 марта 2017, четверг, 17:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Любитель «Бентли» Захаров жалуется на финансирование

8
  • 30.03.2017, 14:59
МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Наставник хоккейной «Юности» рассказал, почему у них не все клеится в финальной серии с «Неманом».

«Юность» не может совладать в финальной серии с «Неманом». Три матча из трех остались за Гродно. Михаил Михайлович Захаров пытается найти причины, почему его команда проигрывает, и нашел уже не одну и не две. Вот на что уже жаловался главный тренер «юннатов» в этом финале, пишет «Трибуна».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org Михаил Захаров также известен не только своими хоккейными достижениями, но и любовью к роскошным автомобилям.


Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!