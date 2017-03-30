Чешские исследователи рассказали, как на самом деле выглядел Скорина 30.03.2017, 15:33

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Книги белорусского первопечатника по качеству превосходили всех чешских издателей той эпохи.

Белорусский первопечатник не носил усы, как долгое время предполагали ученые. То, что на знаменитом гравюрном портрете Скорины воспринимается как усы, на самом деле, тень от носа, считают чешские ученые Илья Лемешкин и Петр Войт, пишет nn.by.

Осуществленный ими тщательный анализ гравюр Скорины опубликован в недавно изданной книге ««Русской Библии» Франциска Скорины — 500 лет» («Pranciškaus Skorinos «Rusėniškajai Biblijai» — 500»).

Научно-популярную книгу — по-литовски, ясное дело, — выпустила Библиотека им. Врублевских Академии наук Литвы (Вильнюс).

Составители собрали в книге то, что должен знать о Скорине каждый образованный человек, отметил один из авторов, директор библиотеки им. Врублевских Сигитас Нарбутас во время минской презентации 28 марта в Академии наук Беларуси.

Литовские авторы — сотрудники библиотеки — попытались проследить деятельность Скорины на фоне его эпохи. Рима Циценене изучила влияние рукописной книги на печатные книги Скорины. Дайва Нарбутене сделала акцент на том, каким стало книгопечатание Великого Княжества после Скорины и под его влиянием.

Чешские авторы рассказали о пражском окружении Скорины и высказали гипотезу о местонахождении Скориновской типографии — северо-запад Староместской площади.

Также белорусам будет приятно узнать: чешские исследователи признают, что по качеству изданий Скорина превзошел всех чешских издателей той эпохи.

Скорина XVI века, Скорина XX века и Скорина XXI века — это разные люди, отметил Нарбутас.

И перед авторами стояла задача проследить, как менялся этот образ в культуре Беларуси, Литвы и Чехии последние 150 лет.

В настоящее время готовится белорусское издание этой книги, сказал на презентации единственный белорус в авторском коллективе Александр Груша, директор Центральной научной библиотеки Академии наук Беларуси.

Правда, нет пока определенности, выйдет ли книга по-белорусски, или по-русски.