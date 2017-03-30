«Стыдно ходить по миру с протянутой рукой» 18 30.03.2017, 16:09

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Изображение: aru.tv

Жители Нагорного Карабаха написали письмо Лукашенко.

На днях Лукашенко встретился с послом Армении в Беларуси Арменом Хачатряном. В ходе беседы была поднята тема армянско-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

Позицию Лукашенко группа жителей региона восприняла как «оскорбительное», передает «Радые Свабода». Реакцией на заявления белорусского правителя стало «Открытое письмо граждан Арцаха Лукашенко».

Лукашенко, в частности, заявил: «Люди должны жить достойно. Я не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе живут хорошо и достойно. Наша позиция однозначна: Армения и Азербайджан без каких-либо посредников должны сесть за стол переговоров и решить проблему».

Авторы письма дают понять, что своими заявлениями Лукашенко как раз и претендует на лавры миротворца, но от него посредничества если что и будет, то только проблемы:

«Мы рады, что такой занятой человек, как вы, вдруг вспомнили о маленькой стране под названием Нагорный Карабах и озаботился нашим «тяжелым состоянием», и никуда не годной жизнью».

Александр Григорьевич, если бы Карабах имел хотя бы 20% тех возможностей, что имеет Беларусь, он бы сам давал кредиты другим государствам, а не ходил бы, подобно Беларуси, с протянутой рукой и прося деньги.

Но, если сравнивать с другими странами, например с Беларусью, то мы намного свободнее»