Сколько налогов платят белорусы, покупая продукты, сигареты и бензин 4 30.03.2017, 16:27

Любопытную цифру в «Фейсбуке» опубликовал проект «Кошт урада».

Именно такую долю бюджета обеспечивают белорусы в то время, как делают покупки в магазинах. Особенно приходится раскошелиться тем, кто часто покупает такие товары, как сигареты и спиртное, которые облагаются акцизом, пишет «Салідарнасць».

Кроме того, это относится к автовладельцам, которые платят налоги каждый раз, когда заправляют транспортное средство.

– И пускай теперь чиновники заикнуться о том, что люди не участвуют в финансировании государственных расходов и что-то им должны, – прокомментировал такую статистику экономист Владимир Ковалкин.