закрыть
30 марта 2017, четверг, 17:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сколько налогов платят белорусы, покупая продукты, сигареты и бензин

4
  • 30.03.2017, 16:27

Любопытную цифру в «Фейсбуке» опубликовал проект «Кошт урада».

Именно такую долю бюджета обеспечивают белорусы в то время, как делают покупки в магазинах. Особенно приходится раскошелиться тем, кто часто покупает такие товары, как сигареты и спиртное, которые облагаются акцизом, пишет «Салідарнасць».

Кроме того, это относится к автовладельцам, которые платят налоги каждый раз, когда заправляют транспортное средство.

И пускай теперь чиновники заикнуться о том, что люди не участвуют в финансировании государственных расходов и что-то им должны, – прокомментировал такую статистику экономист Владимир Ковалкин.


Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!