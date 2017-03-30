Чиновники хотят превратить Беларусь в «арбузную державу» 6 30.03.2017, 16:43

Минсельхозпрод собирается экспортировать бахчевые культуры.

Беларусь в этом году рассчитывает на хороший урожай арбузов, заявил в четверг заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, пишет belaruspartisan.org.

«В 2016 году мы получили неплохой урожай бахчевых - 808 т арбузов. В этом году площади под этими культурами остаются на уровне прошлого года, но урожай мы ожидаем получить немного выше. И урожай должны получить качественный, чтобы полностью обеспечить население Беларуси и иметь экспортный потенциал», - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что в 2016 году под бахчевые было отдано 65 га. Владимир Гракун отметил, что качество белорусских арбузов оценили и в России. «Наш арбуз даже в Астрахани получил хорошую оценку», - сказал он.

По его словам, экспорт арбузов может помочь получить дополнительную валюту, которую можно будет направить на приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений, семян.

Напомним, арбузы в своей резиденции уже не первый год выращивает Лукашенко.