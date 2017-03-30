закрыть
30 марта 2017, четверг, 17:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чиновники хотят превратить Беларусь в «арбузную державу»

6
  • 30.03.2017, 16:43

Минсельхозпрод собирается экспортировать бахчевые культуры.

Беларусь в этом году рассчитывает на хороший урожай арбузов, заявил в четверг заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, пишет belaruspartisan.org.

«В 2016 году мы получили неплохой урожай бахчевых - 808 т арбузов. В этом году площади под этими культурами остаются на уровне прошлого года, но урожай мы ожидаем получить немного выше. И урожай должны получить качественный, чтобы полностью обеспечить население Беларуси и иметь экспортный потенциал», - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что в 2016 году под бахчевые было отдано 65 га. Владимир Гракун отметил, что качество белорусских арбузов оценили и в России. «Наш арбуз даже в Астрахани получил хорошую оценку», - сказал он.

По его словам, экспорт арбузов может помочь получить дополнительную валюту, которую можно будет направить на приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений, семян.

Напомним, арбузы в своей резиденции уже не первый год выращивает Лукашенко.


Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!