закрыть
30 марта 2017, четверг, 17:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сын сторонника Путина стал символом антикорупционного митинга

  • 30.03.2017, 16:59
Фото: Reuters

У российской акции протеста пояляются свои герои.

В участке активисту не смогли предъявить обвинения, поскольку он несовершеннолетний Участник антикоррупционного митинга в Москве Роман Шингаркин оказался сыном экс-депутата Госдумы, который поддерживает президента РФ Владимира Путина, пишет tsn.ua.

В разгар акции "Он вам не Димон" 17-летний Шингаркин и еще один парень вылезли на фонарный столб на Пушкинской площади в Москве. Силовик вскарабкался к ним и пытался заставить их спуститься на землю, однако они отказались. Фото Шингаркина разлетелись в масс-медиа и он стал символом сопротивления оппонентов Кремля. Позже школьника уговорили спуститься и задержали его. В участке ему не смогли предъявить обвинения, поскольку он несовершеннолетний. Забирал из полиции активиста отец Максим Шингаркин, с 2011 по 2016 год он был депутатом Госдумы от партии ЛДПР.

"Когда я набрал папе из отделения, он сразу понял, почему я там", - сказал Шингаркин-младший. По словам парня, он пошел на митинг, чтобы узнать "насколько сильна оппозиция, сколько выйдет на улицы, и заодно, чтобы власть дала хоть какой-то ответ на явный факт коррупции". Его отец экс-депутат заявил, что поддерживает мотивы, которые побудили сына принять участие в акции протеста, но подчеркнул, что он и члены его семьи не выступают против Путина.


Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!