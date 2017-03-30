Сын сторонника Путина стал символом антикорупционного митинга 30.03.2017, 16:59

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У российской акции протеста пояляются свои герои.

В участке активисту не смогли предъявить обвинения, поскольку он несовершеннолетний Участник антикоррупционного митинга в Москве Роман Шингаркин оказался сыном экс-депутата Госдумы, который поддерживает президента РФ Владимира Путина, пишет tsn.ua.

В разгар акции "Он вам не Димон" 17-летний Шингаркин и еще один парень вылезли на фонарный столб на Пушкинской площади в Москве. Силовик вскарабкался к ним и пытался заставить их спуститься на землю, однако они отказались. Фото Шингаркина разлетелись в масс-медиа и он стал символом сопротивления оппонентов Кремля. Позже школьника уговорили спуститься и задержали его. В участке ему не смогли предъявить обвинения, поскольку он несовершеннолетний. Забирал из полиции активиста отец Максим Шингаркин, с 2011 по 2016 год он был депутатом Госдумы от партии ЛДПР.

"Когда я набрал папе из отделения, он сразу понял, почему я там", - сказал Шингаркин-младший. По словам парня, он пошел на митинг, чтобы узнать "насколько сильна оппозиция, сколько выйдет на улицы, и заодно, чтобы власть дала хоть какой-то ответ на явный факт коррупции". Его отец экс-депутат заявил, что поддерживает мотивы, которые побудили сына принять участие в акции протеста, но подчеркнул, что он и члены его семьи не выступают против Путина.