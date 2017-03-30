Суд в Могилеве оправдал Андрея Бондаренко 5 30.03.2017, 17:07

Андрей Бондаренко

Фото: mspring.online

Правозащитник завтра выйдет на свободу.

Ленинский районный суд Могилева вынес новый приговор заключенному правозащитнику Андрею Бондаренко. Срок его прежнего трехлетнего заключения заканчивается 31 марта 2017 года, передает «Радыё Свабода».

Судья Сергей Мазуров решил, что в действиях Бондаренко отсутствует состав преступления, что он не стремился противодействовать тюремной администрации:

«Не виноват. Оправдать».

Прокурор Сергей Минов в судебных спорах просил суд дать Бондаренко 1 год строгого режима, взяв его под стражу. Он считает, что вина Бондаренко доказана согласно статье 411 2 части. По словам обвинителя, он систематически нарушал порядок отбывания наказаний в исправительном учреждении. Сослался на показания свидетелей. Упомянул, что Бондаренко вину не признал, но рапорты сотрудников администрации тюрьмы подтверждают, что осужденный нарушения совершал. Прокурор Минов интерпретировал то, что суды не удовлетворили жалобы Бондаренко, как правоту действий тюремщика. Неточности в показаниях тюремщика, отметил Минов, незначительны и не влияют на объективность следствия.

Прокурор Минов назвал Бондаренко опасным для общества человеком.

Адвокат Бондаренко Вадим Мушинский попросил суд вынести оправдательный приговор, чтобы 31 марта подзащитный смог обнять своего отца. Мушинский доказывал суду, что его подзащитного уже наказывали в дисциплинарном порядке за правонарушения, которые дали основания для уголовного дела. Поэтому, говорил адвокат, Бондаренко нельзя привлекать к ответственности по 411 статье, поскольку будет нарушен важнейший принцип юриспруденции: нельзя наказывать за одно правонарушение дважды.

Мушинский обратил внимание суда, что дело Бондаренко резонансное, о чем свидетельствует, по его словам, полный зал людей. Мушинский отмечал, что в показаниях сотрудников тюрьмы были противоречия, и они «явно запутались». Показания не последовательные, не правдивые и трактуются против Бондаренко, настаивал адвокат.

Бондаренко не давали возможности лично давать объяснения по поводу того, в чем его обвиняют, говорил Мушинский. Три эпизода правонарушений, по которым возбуждено дело, в суде не доказаны, считает адвокат. Администрация исправительного учреждения поспешила с рапортом в Следственный комитет, чтобы возбудили дело.

«Да, Бондаренко непростой осужденный для исправительного учреждения. Он писал жалобы, и возможно на них так отреагировала администрация», - высказался адвокат Мушинский.

В последнем слове Андрей Бондаренко выразил надежду, что суд вынесет объективное решение. Он заявил, что корни суда над ним по 411-й статье следует искать в 2014 году, когда его осудили на четыре года.

По его мнению, места лишения свободы выполняют функцию не исправления, а давления. Подсудимый вспомнил судьбу политзаключенных Дмитрия Дашкевича и Николая Дедка, которые также столкнулись с 411-й статьей.

Бондаренко провел параллель с 1937 годом, когда с окончанием старого срока добавлялся новый:

«Создается при этом иллюзия законности, но на самом деле делается давление на осужденных».

Бондаренко напомнил, что в бобруйской и шкловской тюрьмах были угрозы его жизни, и он обратился, чтобы его перевели на безопасный режим, а если срок его действия закончился, то иного выхода, как спасаться в тюрьме, у него не было.

Бондаренко также говорил о провокациях администрации исправительных учреждений против него. В частности, выносились дисциплинарные взыскания за незначительные нарушения, которые привели к тому, что его поставили на профилактический учет как злостного нарушителя режима. В тюрьме, говорил Бондаренко, за первые пять месяцев с декабря 2015 года до мая 2016 года не было претензий. Потом же начали выносить взыскания за поступки, сделанные ранее.

По мнению Бондаренко, объективность расследования сведена к обычной формальности, мол, много не дадут по делу. Бондаренко заявил, что не считает злостными нарушениями зафиксированный случай лежания на кровати в ненадлежащее время, переговаривание в тюремном коридоре во время конвоирования с другим осужденным, а также недокладывание сотруднику тюрьмы, который вошел в камеру, и обнаруженный брак в произведенной продукции.

"Очень трудно не подпасть под давление в исправительном учреждении, когда защищаешь свои права. Меня преследовали в течение трех лет. Обвинили в том, чего я не делал, и что было доведено до 411-й статьи", - завершил выступление Бондаренко.

Бондаренко обвинили по ч. 2 ст. 411 Уголовного кодекса - в злостном нарушении порядка отбывания наказания в тюрьме № 4. За три дня до окончания трехлетней неволи Бондаренко угрожают еще два года по второй части статьи 411 Уголовного кодекса.

Своей вины Бондаренко не признал. Он с адвокатом находили в словах каждого из свидетелей - контролеров и сотрудников могилевской тюрьмы № 4 - противоречия в показаниях. Но государственный обвинитель противоречий не видел.

Андрей Бондаренко - бывший руководитель правозащитной организации «Платформ инновейшн», занимавшуюся мониторингом мест заключения. В 2014 году его признали виновным в хулиганстве, злостном хулиганстве и особо злостном хулиганстве в отношении трех граждан и осудили на 3 года колонии усиленного режима. Всего на Андрея Бондаренко наложено более десятка взысканий в различных местах лишения свободы, где он отбывал срок. Из-за этого бывший руководитель правозащитной «Платформ инновейшн» признан злостным нарушителем режима.