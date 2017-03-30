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В Европарламенте назвали возможные условия пересмотра «брексита»

  • 30.03.2017, 17:31
Фото: ukrep.be

Пересмотр решения о «брексит» возможен, но существуют очень четкие правила на этот счет.

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что любое изменение решения Великобритании относительно выхода из Европейского союза (ЕС) потребует полной поддержки других государств участников-ЕС, сообщает Reuters (перевод – postimees.ee)

По его словам, пересмотр решения о «брексит» возможен, но существуют очень четкие правила на этот счет.

«Если Британия решит изменить свою позицию, она не сможет сделать это в одиночку. Все государства-члены (ЕС) должны решить, возможно ли этот — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.

При этом Мэй заявила, что Британия ценит партнерские отношения с Германией и хочет остаться союзником других европейских стран.


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