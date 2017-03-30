закрыть
30 марта 2017, четверг, 21:02
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: «Разбуры турмы муры» под Окрестина

2
  • 30.03.2017, 18:13
  • 3,825
Фото: svaboda.org

Свободный театр пришел поддержать задержанных за участие в акции в День Воли.

Таким образом Свободный театр начинает всебелорусский культурный челлендж «Музыкальная передача», передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

Первой песней, которую исполнили участники акции, была песня «Муры», написанная по-каталонски в 1968 году Льюисом Льяком, популяризованной через 10 лет в польскоязычной версии Яцеком Качмарским, а в 2010 году переведена на белорусский Андреем Хадановичем.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

Мнение

Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!