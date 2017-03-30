Видеофакт: «Разбуры турмы муры» под Окрестина

Видеофакт: «Разбуры турмы муры» под Окрестина2
- 30.03.2017, 18:13
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Свободный театр пришел поддержать задержанных за участие в акции в День Воли.
Таким образом Свободный театр начинает всебелорусский культурный челлендж «Музыкальная передача», передает «Радыё Свабода».
Первой песней, которую исполнили участники акции, была песня «Муры», написанная по-каталонски в 1968 году Льюисом Льяком, популяризованной через 10 лет в польскоязычной версии Яцеком Качмарским, а в 2010 году переведена на белорусский Андреем Хадановичем.