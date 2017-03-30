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В Кишиневе обнаружили дорогую коллекцию вин Лукашенко

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  • 30.03.2017, 18:52
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Активист Андрей Стрижак побывал в погребах Beciurile de la Cricova в Кишиневе, где обнаружил коллекцию диктатора.

«То самое чувство, когда недоумеваешь, откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента, такая коллекция редких вин. С другой стороны, это же народное достояние, значит можно прихватить бутылочку-другую», - иронизирует Андрей Стрижак на своей странице в «Фейсбуке».

Это не единственная партия алкоголя из запасов правителя Беларуси. В винном хранилище бывшего Шустовского, а ныне Ереванского коньячного завод «Ной» хранится бочка коньяка, которую следует распечатать на свадьбу младшего сына Лукашенко Коли.

Щедрый подарок был сделан Лукашенко-младшему во время его визита с отцом в Армению в 2010-м.

Кроме того, на Ереванском коньячном заводе хранится бочка объемом в 400 литров, подаренная Александру Лукашенко.

В феврале на пресс-конференции Лукашенко поведал, что у него есть водка, которой нет нигде в мире.

– Сколько бы, говорят, ее ни выпил, пьяным будешь, а утром голова светлая. Только я ее могу подарить – бутылку, или ящик, или полприцепа, – заявил диктатор.


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