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Блогер из Новополоцка побывал на митингах в Минске и Москве

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  • 30.03.2017, 19:18
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Семен Исаев опубликовал ролик, посвященный акциям протеста, которые прошли 25 и 26 марта в Беларуси и России.

Бродяга Фишай опубликовал на своём YouTube-канале ролик, посвященный акциям протеста, которые прошли 25 и 26 марта в Беларуси и России. Сначала Исаев прогулялся по Минску на День Воли, а затем отправился в Москву, где вышел на улицу вместе с другими участниками антикоррупционной акции.

Последний ролик Семена Исаева с путешествиями по России и миру вышел девять месяцев назад и был посвящен прогулке по Казани. После этого Бродяга вел стримы, на которых рассказывал стихи и о своей семейной жизни.

Фишай получил известность в 2013 году, когда был исключен из БНТУ за пламенную речь. Бывший студент 5-го курса БНТУ Исаев разослал тогда ее сразу нескольким изданиям и заодно - в Министерство образования.

Новость об отчислении студента, который на госэкзамене прочитал пламенную речь об ограниченности системы белорусского образования, мгновенно перепечатали даже ресурсы соседних государств.


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