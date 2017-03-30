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Виталий Щербо: Я свои медали не продам

  • 30.03.2017, 20:42

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике заявил, что в завещании напишет, чтобы медали сдали в музей.

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Виталий Щербо в интервью «Прессболу» отметил, что свои медали никогда не продаст.

- Твой вид спорта вообще заставляет говорить о себе не только в дни Олимпиад и чемпионатов мира.

- Имеешь в виду аукцион, на который выставила медали Корбут? Скажу только, что я свои медали не продам. Семью в любом случае обеспечу, а мои дети будут обеспечивать своих внуков. И в завещании напишу, чтобы мои медали сдали в музей. Никаких аукционов.

- История с медалями Ольги Корбут тебя возмутила? Или отнесся спокойно?

- Если честно, то мне абсолютно по...

- Не испытываешь ты к ней симпатий…

- Я с Ольгой даже незнаком, хотя много про нее знаю. Ее сын Ричард гостил у меня, мы много общались.


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