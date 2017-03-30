закрыть
30 марта 2017, четверг, 23:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Филадельфии прошел митинг солидарности с Беларусью

1
  • 30.03.2017, 22:10
Фото: belphilly.org

Участники акции отметили, что режим как никогда слаб, и долг США - поддерживать всех белорусов.

В Филадельфии у арт-музея собралось более 30 человек ,чтобы поддержать всех арестованных и задержанных в Беларуси. Арт-музей собирает огромное количество людей и туристов из разных стран мира, главной целью митинга, помимо солидарности, так же было донести до большего количество людей о проблемах белорусского режима, сообщает belphilly.org.

Всем известно о том как в Минске жестко был разогнан митинг, ОМОН с оружием в руках, водометы – все это как нельзя лучше показывает, что Лукашенко боится, вместо помощи своему народу он его запугивает, режим как нельзя слаб, и наш долг поддерживать всех беларусов на воле и за решеткой, и доносить о проблемах в стране до большего количества людей.

Многие белорусские СМИ нагло врут о происходящем в стране как и «Советская Белоруссия» сказала, что на улицах ничего не происходило. Но мы видим ситуацию в действительности – избиения, задержания, запугивания. Именно поэтому мы вышли на улицы не смотря на то, что находимся вдали от дома.

На площадке у арт-музея мы напомнили людям о происходящем в стране, были розданы листовки с кратким описанием происходящего, прохожие охотно читали, сопереживали и поддерживали. Так же поговорили о 99-летии образования БНР.

Далее, с лозунгами и флагами , колонной проследовали вдоль аллеи флагов, дойдя до памятника Тадеушу Костюшко, где звучали лозунги солидарности со всеми задержанными в Беларуси,а также против диктаторского режима.


Мнение

Адкуль грошы?
Адкуль грошы? Уладзімір Някляеў
Время веры и надежды
Время веры и надежды Арамаис Миракян
Ваван
Ваван Лявон Вольскі
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская


Интервью

Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!