В Филадельфии прошел митинг солидарности с Беларусью 1 30.03.2017, 22:10

Фото: belphilly.org

Участники акции отметили, что режим как никогда слаб, и долг США - поддерживать всех белорусов.

В Филадельфии у арт-музея собралось более 30 человек ,чтобы поддержать всех арестованных и задержанных в Беларуси. Арт-музей собирает огромное количество людей и туристов из разных стран мира, главной целью митинга, помимо солидарности, так же было донести до большего количество людей о проблемах белорусского режима, сообщает belphilly.org.

Всем известно о том как в Минске жестко был разогнан митинг, ОМОН с оружием в руках, водометы – все это как нельзя лучше показывает, что Лукашенко боится, вместо помощи своему народу он его запугивает, режим как нельзя слаб, и наш долг поддерживать всех беларусов на воле и за решеткой, и доносить о проблемах в стране до большего количества людей.

Многие белорусские СМИ нагло врут о происходящем в стране как и «Советская Белоруссия» сказала, что на улицах ничего не происходило. Но мы видим ситуацию в действительности – избиения, задержания, запугивания. Именно поэтому мы вышли на улицы не смотря на то, что находимся вдали от дома.

На площадке у арт-музея мы напомнили людям о происходящем в стране, были розданы листовки с кратким описанием происходящего, прохожие охотно читали, сопереживали и поддерживали. Так же поговорили о 99-летии образования БНР.

Далее, с лозунгами и флагами , колонной проследовали вдоль аллеи флагов, дойдя до памятника Тадеушу Костюшко, где звучали лозунги солидарности со всеми задержанными в Беларуси,а также против диктаторского режима.