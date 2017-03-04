Стали известны продукты, которые можно есть на ночь 2 4.03.2017, 21:53

Существуют продукты, которые отлично усваиваются даже перед сном.

1. Яблоки. Можно съесть пару яблочек перед ночным отдыхом, а еще лучше запечь в духовке.

2. Семечки тыквы. Сойдут для быстрого и полезного перекуса. В них кислоты омега-3, которые очень полезны, особенно для кожи, пишет сайт medobzor.in.ua.

3. Творог или запеканка из него. Это будет полезно и сытно.

4. Гречка. Не страшна лишними калориями. Можно перед сном съесть немного гречки с овощами и это станет полезным ужином.

5. Зеленые овощи. Огурчики, легкий салат - можно без опасений все это съесть перед сном.