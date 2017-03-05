МВФ выделил Украине $1 миллиард 4 5.03.2017, 8:06

9,073

Это стало результатом выполнения Украиной согласованной c МВФ программы реформ.

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) договорилось с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики. Это открывает путь для рассмотрения третьего обзора договоренности в рамках механизма расширенного финансирования советом директоров <...> во второй половине марта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украине будет предоставлено около $1 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил эту информацию.

«Это является результатом выполнения Украиной согласованной c МВФ программы реформ и совместной согласованной работы президента, правительства и Национального банка», - сообщил он в своем «Фейсбуке».

Финансовая помощь Украине оказывается в рамках четырехлетней программы поддержки украинской экономики, которую фонд запустил в 2015 году.

Общая сумма, которую планируют выделить Украине, оценивается в 17,5 млрд долларов.

На данный момент Украина получила около 6,7 млрд долларов. Первый транш составлял 5 млрд долларов, второй - 1,7 млрд долларов.