Олег Волчек: Милицию сократят на 30% 13 7.03.2017, 11:16

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Чего следует ждать белорусам после реформы милиции?

О предстоящих переменах в структурах белорусской милиции в эфире телеканала ОНТ заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.

По его словам, оптимизация, в ходе которой предусматривается «пересмотр штатной численности всех подразделений МВД и всех функций», будет проходить в несколько этапов.

– Все рудиментарное, излишнее, избыточное будет устранено, – заявил министр.

Завтра твоей страны поинтересовалось у эксперта, какие подразделения белорусской милиции могут попасть под сокращение в первую очередь.

Волчек: Под сокращение могут попасть около 30% сотрудников

Руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек ожидает, что сокращение милиции произойдет.

– Этот вопрос уже поднимался в начале января на докладе Лукашенко, а сейчас поезд уже тронулся, – напоминает эксперт. – Процесс пошел: думаю, они частично будут убирать некоторые функции, а значит, будет сокращаться и численность сотрудников милиции.

По словам собеседника, пока сложно сказать, каких именно функций это коснется, так как общественность не видела проекта милицейской реформы:

– Плохо, что эта реформа проходит без общественной дискуссии и без участия гражданского общества и экспертов. Эту тему мы поднимали еще в 2009-2011 годах, когда обсуждали вопрос – как в белорусских условиях правильно и безболезненно реформировать МВД. К сожалению, тогда нашу концепцию не приняли, а сейчас мы даже не знаем, в каком русле они движутся.

Тем не менее, правозащитник предполагает, что изменения коснутся в основном второстепенных служб МВД.

– Это, возможно, будут тыловые службы, средний состав областных УВД, – говорит Олег Волчек. – Вероятно, могут перевести на гражданские должности сотрудников отделов по гражданству и миграции. Мы не знаем, сколько у нас реально работает сотрудников милиции, поэтому сложно оценивать, но под сокращение может пойти около 30% сотрудников.

Олег Волчек считает, что можно смело сокращать областные УВД, которые выполняют неясные функции.

– К примеру, мы как правозащитники обращаемся в областную милицию. чтобы принять меры в отношение сотрудников районной милиции. Но они опять перекидывают это все вниз, чтобы местные начальники сами со всем разбирались. Можно оставить аналитические и организационные службы, а остальных смело сокращать, – уверен правозащитник.

В то же время правозащитник не ожидает, что сокращение милиции всерьез изменит характер ее деятельности.

– Как работала милиция на защиту власти, так и продолжит работать. Это не изменится, – резюмирует он.