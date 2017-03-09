Видеофакт: Известная гимнастка Черкашина прочитала белорусские стихи

Видеофакт: Известная гимнастка Черкашина прочитала белорусские стихи3
- 9.03.2017, 12:57
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Известная спортсменка первой поучаствовала в проекте vershy.
Известные спортсмены, музыканты, актеры и общественные деятели прочитали свои любимые стихи на белорусском языке. Новые серии проекта будут выходить по четвергам на YouTube-канале.
Организаторы надеются, что vershy превратится во флешмоб и каждый неравнодушный сможет записать свое видео и выложить в интернет. В первом выпуске известная белорусская гимнастка Любовь Черкашина прочла стихотворение «Мужчына. Жанчына. Чаканне» Анатолия Вертинского, пишет tut.by.