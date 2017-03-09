Видеофакт: Известная гимнастка Черкашина прочитала белорусские стихи 3 9.03.2017, 12:57

10,120

Любовь Черкашина

Фото: tut.by

Известная спортсменка первой поучаствовала в проекте vershy.

Известные спортсмены, музыканты, актеры и общественные деятели прочитали свои любимые стихи на белорусском языке. Новые серии проекта будут выходить по четвергам на YouTube-канале.

Организаторы надеются, что vershy превратится во флешмоб и каждый неравнодушный сможет записать свое видео и выложить в интернет. В первом выпуске известная белорусская гимнастка Любовь Черкашина прочла стихотворение «Мужчына. Жанчына. Чаканне» Анатолия Вертинского, пишет tut.by.