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Стали известны самые дешевые города для туристов

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  • 1.04.2017, 18:14
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Обнародован рейтинг самых дешевых направлений для туристов в мире.

Лидером списка стал город Покхара, расположенный в центральном Непале, передает Daily Star (перевод – korrespondent.net).

Рейтинг, опубликованный изданием, составлен специалистами туристического сервиса Price of Travel. В ходе исследования эксперты анализировали стоимость одного дня отдыха в различных городах мира, при этом учитывая расходы на питание и напитки, проезд, а также проживание в отеле и посещение аттракционов.

В Покхаре на это путешественнику потребуется сумма в размере 17,7 долларов. На втором месте оказалась столица Вьетнама Ханой (18,3 доллара), а на третьем - Хошимин во Вьетнаме (18,4 доллара).

Далее в списке следуют Каир (18,7 доллара), а также Чинангмай в Тайланде (18,8 доллара).


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