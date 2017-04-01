В Иркутске состоялись митинг и автопробег дальнобойщиков 1.04.2017, 20:24

Фото: svoboda.org

В российском городе протестовали против системы «Платон».

Акции протеста были согласованы с городскими властями, передает «Радио Свобода».

На митинге присутствовали в основном участники забастовочного лагеря, который был развернут 27 марта под Иркутском. Водители говорили о том, что после выплаты всех взносов у них не остается денег, чтобы кормить семьи. К тому же с каждым годом все дороже обходится содержание большегрузной техники.

– Транспортный налог увеличен до 35 тысяч. Акциз на топливо с нас берут в тройном размере. Как жить? Просто уже некуда терпеть. И так концы с концами люди не сводят. Конечно, убытки от забастовки, денег нет. И ехать в рейс невыносимо, если мы сейчас поедем, то нас вообще задавят. Будем работать неизвестно на кого. Куда этот сбор денег будет идти, никто не знает, но не государству тоже. Правды добиться невозможно. СМИ, центральные каналы нас не видят специально. Акция идет по всей России, и нигде это не показывают, – рассказал участник митинга, дальнобойщик Сергей Большедворский.

Основные требования активистов: отмена «Платона» и транспортного налога. При этом, критикуя, дальнобойщики предлагают реальный, на их взгляд, выход из ситуации. Они считают, что власти должны разработать для водителей большегрузных машин единый налог, который включал бы акциз на топливо, страховые взносы и конкретную долю участия в ремонте дорог. Требования и предложения они перечислили в резолюции митинга.

Инициаторы акции протеста – члены профсоюзной Организации автоперевозчиков Иркутской области «ПРОАВТО» – прикрепят к документу четыреста подписей, собранных за неделю в забастовочном лагере под Иркутском, и отправят президенту России, а также в Государственную думу.

Митинг длился около часа, после этого дальнобойщики отправились в автопробег по Иркутску.