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Начальник поезда Москва – Брест: Пассажиры молодцы! После ЧП мы просто породнились

  • 10.04.2017, 16:59
Фото: Алиса ТИТКО

Сама Елена Шурпач скромно говорит, что просто делала то, что должна по правилам.

- Я на железной дороге с 1992 года, и такое серьезное ЧП случилось в моей работе впервые. Я это осознаю только сейчас, а в тот вечер у меня никаких эмоций не возникло - нужно было действовать, - рассказывает «Комсомолке» Елена Шурпач, начальник поезда Москва - Брест, который 8 апреля попал в аварию.

Женщина скромно улыбается, мол, делала то, что должна по правилам. Фотографироваться без форменной одежды тоже отказывается. Хотя у нее и выходной, она все же остается начальником поезда, который должен выглядеть как положено.

- По расписанию, в 22.03 мы выехали из Москвы. Проехали 9 километров и остановились, потому что на светофоре горел красный, об этом сказал машинист по радиосвязи, - вспоминает Елена тот злополучный вечер. - А через несколько минут мы ощутили сильный удар. Я выглянула, увидела, что в голове состава произошло столкновение электропоезда с нашим поездом. Елена сразу прибежала к машинисту. Он был травмирован, но в первую очередь дал команду оградить поезд - за километр от последнего вагона подать специальный сигнал другим поездам на этом пути. Одновременно с этим в каждом вагоне привели в действие ручной тормоз.

- После этого я дала команду проводникам осмотреть пассажиров, чтобы узнать, нужна ли кому-то медицинская помощь, и составить списки пострадавших. Через 5 - 7 минут уже прибыли МЧС вместе с медработниками, я им передала эти списки. Потом осмотрела вагоны, еще раз расспросила пассажиров и работников поездной бригады об их самочувствии, - продолжает Елена. В составе поезда следовало 12 белорусских вагонов, в поездной бригаде ехало 20 человек - 18 проводников, электромеханик и начальник поезда. Они серьезных травм не получили.- Паники в поезде не было. Я получила много благодарностей, но хочу сказать, что и наши пассажиры - молодцы! Отнеслись к случившемуся с пониманием, помогали друг другу. Мы вместе с ними очень слаженно сработали. Все понимали, что это исключительный случай. Мы даже сдружились с пассажирами за время поездки, породнились как будто! - улыбается Елена.

Выходные начальнику поезда придется потратить на отчеты о ЧП, а потом - снова в дорогу.

- Поедете в Москву?

- Куда начальство отправит, - пожимает плечами Елена Шурпач.

- Уже можно и в космос! - шутит начальник Брестского вагонного участка Александр Афанасьев. Кстати, белорусские вагоны сильно не пострадали. Они довезли пассажиров до Бреста, правда, с опозданием на 5 часов.

- Расстояние от Москвы до Бреста в 1100 км они проехали без проблем. Только в двух вагонах могут быть небольшие повреждения в сцепке. Мы ждем представителей Российской железной дороги и представителей завода, чтобы эти вагоны осмотреть и, если нужно, отремонтировать. Я уверен, они будут продолжать ходить, - комментирует начальник Брестского вагонного участка Александр Афанасьев.


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