Белорусский штангист завоевал золото на юниорском чемпионате мира в Бангкоке 2 11.04.2017, 12:16

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Константин Куровский

Фото: iwf.net

Константин Куровский был лучшим в весовой категории свыше 94 килограмм.

Белорусский штангист Константин Куровский завоевал золото в весовой категории свыше 94 кг на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Таиланда Бангкоке, пишет tut.by.

В сумме двоеборья 17-летний гродненский штангист Константин Куровский поднял 360 кг (165 в рывке + 195 в толчке). Серебро у россиянина Дмитрия Гогичаева — 352 кг (155+197), бронза у Мохаммадреза Рошани из Ирана — 347 кг (156+191).