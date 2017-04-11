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Белорусский штангист завоевал золото на юниорском чемпионате мира в Бангкоке

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  • 11.04.2017, 12:16
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Константин Куровский
Фото: iwf.net

Константин Куровский был лучшим в весовой категории свыше 94 килограмм.

Белорусский штангист Константин Куровский завоевал золото в весовой категории свыше 94 кг на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Таиланда Бангкоке, пишет tut.by.

В сумме двоеборья 17-летний гродненский штангист Константин Куровский поднял 360 кг (165 в рывке + 195 в толчке). Серебро у россиянина Дмитрия Гогичаева — 352 кг (155+197), бронза у Мохаммадреза Рошани из Ирана — 347 кг (156+191).


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