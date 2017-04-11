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Наталья Радина о фальшивке в «Советской Б.»

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  • 11.04.2017, 15:45
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Наталья Радина

Лукашенковские пропагандисты совсем обезумели.

Таким образом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина прокомментировала статью «Имя им — легион», опубликованную сегодня в газете администрации Лукашенко «Советская Белоруссия».

«Это все-таки конец. Прочитала безумный материал в «Советской Б.» Краткое содержание: «Белый легион» готовил «теракты» в Минске под «руководством» Статкевича, Санникова и Бондаренко. «Уехавшие в Варшаву» проговорились об этом французу Мишелю, а тот своей немецкой подруге фрау А. Фрау А. в ужасе написала письмо Лукашенко и все ему рассказала. КГБ принял к сведению. Одновременно злобные «Хартия» и «Белсат» пишут «гнилые» новости про то, что «трон пошатнулся». 

Бог мой, в каком же горячечном бреду они это сочиняли. Видимо, действительно трон шатает не по-детски.

P.S. Вспомнила имена всех знакомых французов. Ни одного Мишеля. Может, с миссис Обамой попутали?», - написала Наталья Радина в Фейсбуке.

Один из комментаторов тут же предложил свое объяснение публикации этой статьи в «Советской Белоруссии»:

«Мишель - красивое имя. Итак, я понял так: мусьё Мишель спит с фрау А., танцовщицей, старой подругой Лукашенко, которая пишет ему письма и делится впечатлениями от каждой встречи с Мишелем, который читает «Советскую Белоруссию» и пересказывает содержимое передовиц своей фрау. Потом это передается Лукашенко, а тот требует от газеты, чтобы этот бред опубликовали и дали оценку подлым планам оппозиции».


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