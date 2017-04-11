«Белтелеком» раздумывает, делать ли Wi-Fi в метро 3 11.04.2017, 19:03

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Появление в метро Wi-Fi зависит от экономической стороны проекта.

Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сивоедов рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости», что появление в метро Wi-Fi зависит от экономической стороны проекта.

– Вопрос развития Wi-Fi в метро имеет экономическую сторону. Нужно сравнивать затраты и доходы от реализации проекта, – объяснил Сергей Сивоедов. – На основании этих данных любой из операторов связи может принимать решение, организовывать ли беспроводные сети в подземке.

По словам представителя «Белтелеком», сейчас активнее всего компания развивает сеть Wi-Fi в кафе, ресторанах, гостиницах и аэропорту.