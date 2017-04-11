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Два белоруса могут попасть на драфт НХЛ

  • 11.04.2017, 21:25

Сегодня Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг «проспектов» предстоящего драфта.

В североамериканском списке полевых игроков по-прежнему два белоруса — форвард «Оуэн-Саунд» (OHL) Максим Сушко (1999) и защитник «Калгари» (WHL) Владислав Еременко (1999), сообщает «Прессбол».

Позиции Сушко по сравнению с январской версией рейтинга практически не изменились: он продвинулся на одну строку — с 73-й на 72-ю. А вот Еременко совершил серьезный скачок — со 199 на 95 место, что заметно улучшило перспективы попадания на драфт.

Уроженец Витебска в нынешнем сезоне провел в «регулярке» WHL 62 игры и набрал 25 (6+19) очков при показателе полезности -1 и 28 минутах штрафа. Ему, как и всей команде, вторая половина чемпионата удалась гораздо лучше первой, благодаря чему «Калгари» в последних турах запрыгнул в плей-офф. Правда, попал на победителя конференции — «Реджайну», и проиграл четыре матча из четырех. На счету Владислава в этих встречах один ассистентский балл при -5.

Кроме того, в декабре он помог молодежной (U-20) сборной выиграть дивизион 1. Теперь должен стать одним из лидеров юношеской (U-18) сборной, которая послезавтра стартует на чемпионате мира в элите матчем против американцев.

Отметим также, что в рейтинге голкиперов, выступающих в Европе, на пятой позиции появился не фигурировавший там прежде Кирилл Устименко (1999) — воспитанник гомельской СДЮШОР-5, который в юном возрасте уехал в Санкт-Петербург и теперь выступает за местное МХЛовское «Динамо». Он привлекался в сборную России U-16, а также сыграл за сборную U-18 на турнире «World Junior A Challenge». В нынешнем сезоне стал лучшим вратарем «регулярки» МХЛ по проценту отраженных бросков — 93,8.

А первым номером драфта-2017 скауты по-прежнему видят центрфорварда «Брандона» (WHL) Нолана Патрика(1998).


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