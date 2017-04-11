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Матч Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» перенесен из-за взрыва

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  • 11.04.2017, 22:07

Перед автобусом немецкой команды взорвались три устройства малой мощности.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между немецкой «Боруссией» и «Монако» перенесен на 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу немецкой команды.

Причиной переноса стал взрыв, который произошел рядом с автобусом «Боруссии».

Инцидент произошел перед отъездом команды на стадион «Сигнал Идуна Парк». Сообщалось, что пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра, он был направлен в больницу.

Футболист «Боруссии» Лукаш Пищек сообщил, что взрыв произошел, когда игроки подходили к автобусу.

«Матч начнется в 18:45 (19:45 по минскому времени), - отметили в клубе. - Билеты остаются действительными».

В команде призвали находящихся на стадионе болельщиков оставаться на арене и сохранять спокойствие, чтобы «обеспечить организованный отъезд» фанатов.

По данным полиции Дортмунда, в настоящий момент нет угрозы безопасности посетителям стадиона.


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