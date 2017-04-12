Китай: Любое применение химического оружия недопустимо 4 12.04.2017, 17:00

Си Цзиньпин выступил с осуждением действий режима Башара Асада в Сирии.

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Китая Си Цзиньпин назвал «любое применение химического оружия неприемлемым» и призвал к «политическому решению для Сирии», пишет mignews.com.

Цзиньпин сказал: «Мы должны настаивать на продвижении к политическому решению в Сирии. Очень важно, чтобы Совет Безопасности ООН поддержал единство по сирийскому вопросу. Я надеюсь, что Совет Безопасности сможет говорить одним голосом».