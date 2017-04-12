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Китай: Любое применение химического оружия недопустимо

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  • 12.04.2017, 17:00

Си Цзиньпин выступил с осуждением действий режима Башара Асада в Сирии.

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент Китая Си Цзиньпин назвал «любое применение химического оружия неприемлемым» и призвал к «политическому решению для Сирии», пишет mignews.com.

Цзиньпин сказал: «Мы должны настаивать на продвижении к политическому решению в Сирии. Очень важно, чтобы Совет Безопасности ООН поддержал единство по сирийскому вопросу. Я надеюсь, что Совет Безопасности сможет говорить одним голосом».


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