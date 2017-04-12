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Путин встретился с Тиллерсоном в «тайном» режиме

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  • 12.04.2017, 18:47
Фото: РИА Новости

О деталях беседы президента РФ с госсекретарем США пока не сообщается.

Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели переговоры, передает ТАСС.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова», - сказал он.

Песков не сообщил о деталях беседы президента РФ с дипломатами.

Ранее пресс-секретарь президента предположил, что Путин может принять главу МИД РФ и госсекретаря США, если они посчитают целесообразным доложить об итогах своих переговоров. «Определенная вероятность есть», - ответил представитель Кремля на вопрос, может ли Путин принять глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

«Вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря, если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас информируем соответствующим образом», - сказал Песков.


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