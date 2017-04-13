Реактор для БелАЭС сделала фирма, которая никогда раньше этим не занималась 34 13.04.2017, 9:22

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ФОТО: CDN.TREND.AZ

Нынешний «Волгадонск-Атоммаш» и его советский предшественник не имеют ничего общего, кроме названия.

Самый главный «компромисс» в деле безопасности строительства Островецкой АЭС проявился в выборе производителя реактора. Его делает компания, которая до сих пор реакторов не делала.

Официально производитель белорусского реактора «Волгадонск-Атоммаш» выглядит респектабельными: крупнейшее в СССР производственное объединение в области атомного энергетического машиностроения. Проблема, однако, в том, что нынешний «Волгадонск-Атоммаш» и советский имеют мало общего. Единственное, что их объединяет - это название и место нахождения, утверждает программа расследований «Белсата» «Давайте разбираться».

Завод был построен в 1978 году - специально для производства ядерного оборудования. Но в 90-х завод обанкротился и был приватизирован непрофильной частной корпорацией «Энергомаш». Новый собственник распродал оборудование, а здание сдал в аренду различным предприятиям, ни одно из которых не имело отношения к ядерной энергетике.

После ликвидации «Атоммаша», монополистом в производстве ядерного оборудования в России остались Ижорские заводы, подконтрольные бизнесмену Алексею Мордашову. «Росатом» долго вынашивал планы наладить собственное производство ядерного оборудования, но не мог найти достаточно отчаянного клиента, который согласился бы опробовать первый «самодельный» реактор. Неожиданно для всех таким клиентом стала Беларусь.

Под белорусский заказ «Росатом» выкупил здание бывшего Волгодонского «Атоммаша», дал ему прежнее имя и с нуля создал там новую производство ядерного оборудования. Минск взамен получил возможность рассчитываться за станцию в российских рублях, что, с учетом местной девальвации, сделала проект существенно дешевле.

Как сообщает на своем сайте «Атоммаш», корпус реактора для БелАЭС стал первым, который он произвел за последние 30 лет. Несмотря на то, что белорусы вызывались испытать надежность нового производителя первыми, других клиентов на свои реакторы «Атоммаш» так пока и не нашел даже в России.