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Под Червенем ямы на дорогах закладывают кирпичами

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  • 13.04.2017, 17:45
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Подобную технологию четыре года назад дорожники применяли в Бобруйске.

Ровно четыре года назад СМИ публиковали подобные снимки, сделанные в Бобруйске: дорожные выбоины заложили кирпичом. Отмечали, что райцентр может возглавить список мест Беларуси с самыми разбитыми дорогами. Оказывается, дело прошлых лет до сих пор актуально. Подобную технологию применили в городском поселке Смиловичи Червенского района.

«Очень хочется поделиться фото о том, как выполняется ремонт дорожного покрытия, — пишет автор фото, читатель onliner.by под ником roktura. — Это прямо инновационные технологии».

Бобруйские дорожники говорили, что кирпичи — это временная мера и она «применяется в отношении критической ямочности».


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