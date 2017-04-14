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Путин рассказал, сколько заработал

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  • 14.04.2017, 16:09

Опубликована декларация о доходах главы РФ.

Доход президента России Владимира Путина в 2016 году составил 8,86 млн рублей против 8,9 млн рублей в 2015 году. Об этом говорится в опубликованной декларации главы государства, пишет informator.media.

В собственности Путина, согласно отчету, находится земельный участок площадью 1500 кв. метров, квартира 77 кв. м и гараж.

В пользовании у Путина находится квартира в 153 кв. м и гаражное место.

Президент РФ также владеет транспортными средствами ГАЗ-М-21, ГАЗ-М21, «Нива» и автомобильным прицепом «Скиф».


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