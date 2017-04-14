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СМИ: Cкидка на газ для Беларуси будет меньше 20%

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  • 14.04.2017, 17:11
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Поставки газа в 2017 году будут осуществляться на условиях действующего контракта.

По информации российской газеты «Коммерсантъ», скидка на газ для Беларуси в 2018—2019 годах составит «менее 20%». Из-за этого «Газпром» может недосчитаться 500 млн долларов. Однако потери могут быть и больше, учитывая, что Минск и Москва сделали первый шаг к демонополизации белорусского рынка газа, пишет tut.by.

Напомним, вчера глава Газпрома Алексей Миллер и белорусский вице-премьер Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь. «Протокол определяет порядок формирования цен в 2018—2019 годах. Согласно документу, в указанный период они будут формироваться на основании формулы цены, привязанной к цене газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Поставки газа в 2017 году осуществляются на условиях действующего контракта», говорится в сообщении российской газовой монополии.

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Сейчас цена газа для Беларуси составляет около 130 долларов за 1 тыс. кубометров и рассчитывается в долларах как регулируемая цена для Ямало-Ненецкого АО плюс расходы «Газпрома» на транспортировку, хранение и реализацию на местном рынке. О размере скидки «Газпром» не сообщил, по данным «Коммерсанта», она составит менее 20%. Белорусская сторона в ходе переговоров настаивала на цене в 100 долларов за 1 тыс. кубометров. Для сравнения, для Смоленской области оптовая цена газа сейчас составляет 83,5 долларов за 1 тыс. кубометров, отмечает российское издание.

Если скидка составит 20% от текущей цены, выручка «Газпрома» на белорусском рынке может снизиться примерно на 490 млн долларов в год.

«Эти потери для „Газпрома“ в целом были неизбежны, если Россия намерена была переходить в отношениях с Беларусью на одинаковые принципы ценообразования и идти к единому газовому рынку», — считает Виталий Крюков из Small Letters. По его мнению, вопрос лишь в том, как долго «Газпром» сможет сохранять премию при поставках на рынок Беларуси по сравнению с российским, и в величине этой премии.

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Вчера Россия и Беларусь изъяли из соглашения об условиях приватизации «Белтрансгаза» норму, по которой «Газпром» мог быть единственным поставщиком природного газа в страну. Это следует из текста протокола к соглашению.

Согласно прежнему соглашению, на белорусском рынке могли появиться другие поставщики газа только в том случае, если цены достигнут уровня равной доходности с экспортом.

Перспектива поставок газа в Беларусь просматривается как в приходе независимых поставщиков, так и в подключении Минска к развитию биржевой торговли в России, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Однако пока в этом вопросе много неопределенного.

«Мы различные варианты дальнейшей динамики цен на газ и механизмы ценообразования обсуждали, но пока окончательно не зафиксировали. Мы перечислили эти варианты в самых разных протоколах, материалах — это и переход на рублевые цены, различные привязки цен к различным уровням в России, использование различных механизмов закупки газа. У нас рынок газа тоже трансформируется, повышается роль независимых производителей, постепенно увеличивается роль газовой биржи. И мы должны еще обсудить, как эту трансформацию российского рынка газа будем учитывать при выстраивании двухсторонних взаимоотношений и при выстраивании договоренности в рамках

Евразийского экономического союза», — сказал российский чиновник (цитата по «Интерфакс-Запад»)

Это шаг на пути к демонополизации рынка Беларуси и созданию единого рынка газа, сказал РБК собеседник в нефтегазовой компании, которая является независимым поставщиком газа.

В прошлом десятилетии независимые поставщики — «Итера», «Сибур», «Транс-Нафта» поставляли газ в Беларусь. В 2013 году Александр Лукашенко предлагал «Роснефти» начать поставки газа в страну, в частности, для реализации крупного проекта на «Гродно Азоте». Но до сих пор единственным поставщиком газа является «Газпром».

Источники пока скептически оценили возможности поставки газа в Беларусь альтернативными российскими производителями. «„Газпром“ так просто свои объемы не отдаст. Если будет все-таки создан единый рынок газа, тогда проще. Если — нет, то это вопрос тоже не рыночный, а, скорее всего, договоренностей на высшем уровне», — отметил эксперт.


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