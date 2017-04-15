Сергей Пальчевский освобожден из СИЗО КГБ

Сергей Пальчевский освобожден из СИЗО КГБ1
- 15.04.2017, 20:17
Активист «Молодого Фронта» уже находится у себя дома.
Об этом в «Фейсбуке» сообщил общественный активист Борис Горецкий. По словам Горецкого, родственники активиста «Молодого Фронта» Сергея Пальчевского позвонили Дмитрию Дашкевичу домой и сообщили об освобождении Сергея, передает «Свабода».
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня из СИЗО КГБ был освобожден Дмитрий Дашкевич.
Сергей Пальчевский был задержан вместе с Дашкевичем и Артемом Левченко 22 марта.