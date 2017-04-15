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Сергей Пальчевский освобожден из СИЗО КГБ

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  • 15.04.2017, 20:17
Активист Сергей Пальчевский

Активист «Молодого Фронта» уже находится у себя дома.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил общественный активист Борис Горецкий. По словам Горецкого, родственники активиста «Молодого Фронта» Сергея Пальчевского позвонили Дмитрию Дашкевичу домой и сообщили об освобождении Сергея, передает «Свабода».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня из СИЗО КГБ был освобожден Дмитрий Дашкевич.

Сергей Пальчевский был задержан вместе с Дашкевичем и Артемом Левченко 22 марта.


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