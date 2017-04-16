закрыть
16 апреля 2017, воскресенье, 14:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

КНДР произвела неудачный запуск ракеты

28
  • 16.04.2017, 8:20
  • 5,561

Ракета взорвалась почти сразу после старта.

Северная Корея утром в воскресенье, 16 апреля, произвела очередной запуск ракеты, чей тип еще устанавливается. По данным южнокорейских военных, на которых ссылается информагентство Yonhap, запуск был произведен на восточном побережье КНДР неподалеку от города Синпо. Он оказался неудачным, передает Немецкая волна.

Представители Министерства обороны США подтвердили провал теста, уточнив, что ракета взорвалась "почти сразу же после старта".

Эксперты опасаются, что в связи со 105-летием основателя государства Ким Ир Сена КНДР может осуществить запуск баллистической или проведет очередное ядерное испытание. Во время военного парада 15 апреля в Пхеньяне были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

В последнее время обострился конфликт вокруг северокорейской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп объявил, что готов к самостоятельным действиям в отношении КНДР, если Китай не усилит давление на Пхеньян.

Вашингтон объявил, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучит "военные варианты" развития событий. На минувшей неделе США направили авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.


Мнение

Совсем как в кино
Совсем как в кино Ирина Халип
О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Дмитрий Бондаренко: Трусость некоторых правозащитников провоцирует новые репрессии
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол