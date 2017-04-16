КНДР произвела неудачный запуск ракеты 28 16.04.2017, 8:20

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Ракета взорвалась почти сразу после старта.

Северная Корея утром в воскресенье, 16 апреля, произвела очередной запуск ракеты, чей тип еще устанавливается. По данным южнокорейских военных, на которых ссылается информагентство Yonhap, запуск был произведен на восточном побережье КНДР неподалеку от города Синпо. Он оказался неудачным, передает Немецкая волна.

Представители Министерства обороны США подтвердили провал теста, уточнив, что ракета взорвалась "почти сразу же после старта".

Эксперты опасаются, что в связи со 105-летием основателя государства Ким Ир Сена КНДР может осуществить запуск баллистической или проведет очередное ядерное испытание. Во время военного парада 15 апреля в Пхеньяне были продемонстрированы ракеты 56 типов, среди них, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

В последнее время обострился конфликт вокруг северокорейской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп объявил, что готов к самостоятельным действиям в отношении КНДР, если Китай не усилит давление на Пхеньян.

Вашингтон объявил, что из-за опасности, исходящей от Северной Кореи, изучит "военные варианты" развития событий. На минувшей неделе США направили авианосец и ряд военных кораблей к Корейскому полуострову.