Сергей Пальчевский: Дело «Белого легиона» - однозначно политическое 16.04.2017, 12:52

Сергей Пальчевский

Фото: svaboda.org

Вчера вместе с Дмитрием Дашкевичем на свободу из тюрьмы КГБ вышел и активист «Молодого Фронта» Сергей Пальчевский.

В интервью «Радио Свобода» Сергей Пальчевский сообщил, что его освободили в 19.00 в субботу 15 апреля.

В минувшую пятницу его из тюрьмы МВД на Володарского перевели в тюрьму КГБ «Американка». Все время ареста Пальчевский сидел на «Володарке».

Сейчас активист находится под подпиской о невыезде.

Сергей Пальчевский был задержан в тот же день, когда были задержаны Дашкевич и Левченко, 21 марта. Пальчевский приехал к дому, где был Дашкевич, на машине. Какие-то люди выбили стекло в машине и вытащили его.

Он обвиняется по статье 293 часть 3, «организация массовых беспорядков».

Относительно событий 25 марта Пальчевский сказал, что такого не ожидал. Насчет обращения с ним в тюрьме Сергей Пальчевский сказал, что оно было «нормальным», ему не с чем сравнивать, так как раньше он не сидел. Его не били.

В тюрьму Пальчевскому выписали независимые газеты. Из газет он узнал о задержании людей по делу «Белого легиона». Это дело он считает политическим и не верит, что эти люди готовили революцию.

О дальнейших планах пока не знает, говорит, что будет делать то же, что делал и раньше.

Сергей Пальчевский приобрел известность своим участием в защите Куропат.